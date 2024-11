Sprachförderung in Friolzheim Der Sprache früh auf die Sprünge helfen

Spezielle Fördergruppen in Kitas und Schulen helfen Kindern beim Umgang mit Wörtern und Sätzen. In Friolzheim hat das einen besonderen Stellenwert. In anderen Gemeinden macht sich der Fachkräftemangel auch bei der Spracherziehung bemerkbar.