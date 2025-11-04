Der Streit über die Grundsteuer-Erhöhung zwischen Tübingens OB Boris Palmer und Haus&Grund wird nun Thema in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht.
03.11.2025 - 11:32 Uhr
Die Stadt Tübingen macht Ernst im Streit über die Grundsteuer-Erhöhung und zieht – wie bereits von OB Boris Palmer angekündigt – gegen Haus und Grund vor Gericht: Die Unistadt hat beim Amtsgericht Tübingen eine einstweilige Verfügung gegen den Eigentümerverein beantragt, wie die Stadt am Montag in einer Mitteilung bekannt gab. „Ziel des Verfahrens ist es, die weitere Verbreitung der falschen Behauptung zu untersagen, die Stadt habe die Satzung zur Erhöhung der Grundsteuer B nicht ordnungsgemäß veröffentlicht“, heißt es.