CDU-Fraktionschef Hagel will die Bodenrichtwerte aller Grundstücke im Land noch einmal überprüfen. Die Steuerzahler freut das. Wieso es Zweifel an dem Vorstoß gibt.

Bärbel Krauß 21.02.2025 - 15:35 Uhr

Nach der anhaltenden Kritik an der baden-württembergischen Grundsteuerreform kommt jetzt doch Bewegung in die politische Debatte. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hat gemeinsam mit dem Finanzpolitiker Albrecht Schütte in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann moderate Anpassungen gefordert und einer Generalrevision zugleich eine Absage erteilt.