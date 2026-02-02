Grundstück in Winterbach Idylle mit Bunker steht zum Verkauf – was steckt dahinter?
Ein Gartengrundstück bei Winterbach verbirgt ein unterirdisches Geheimnis. Wir haben uns mit dem Eigentümer getroffen und den Abstieg in die Dunkelheit gewagt.
Die Online-Annonce fällt sofort ins Auge: von einer „Bug-Out-Location“ ist da die Rede, also einem geheimen Rückzugsort. Von einem Gartengrundstück mit eigenem Bunker oberhalb von Winterbach (Rems-Murr-Kreis) , das derzeit zum Verkauf steht. Das macht neugierig: Was steckt wohl dahinter? Wir schreiben den Ersteller der Annonce an.