 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Idylle mit Bunker steht zum Verkauf – was steckt dahinter?

Grundstück in Winterbach Idylle mit Bunker steht zum Verkauf – was steckt dahinter?

Grundstück in Winterbach: Idylle mit Bunker steht zum Verkauf – was steckt dahinter?
1
Der 24-jährige Ruben Wahl verkauft sein Gartengrundstück – ein Bunker ist inklusive. Foto: Weingand

Ein Gartengrundstück bei Winterbach verbirgt ein unterirdisches Geheimnis. Wir haben uns mit dem Eigentümer getroffen und den Abstieg in die Dunkelheit gewagt.

Rems-Murr: Phillip Weingand (wei)

Die Online-Annonce fällt sofort ins Auge: von einer „Bug-Out-Location“ ist da die Rede, also einem geheimen Rückzugsort. Von einem Gartengrundstück mit eigenem Bunker oberhalb von Winterbach (Rems-Murr-Kreis) , das derzeit zum Verkauf steht. Das macht neugierig: Was steckt wohl dahinter? Wir schreiben den Ersteller der Annonce an.

 

Dieser stellt sich als Ruben Wahl vor, 24 Jahre jung, und er ist bereit, unseren Redakteur vor Ort zu treffen, um diesem das geheimnisvolle Bunkergrundstück zu zeigen. Auf den ersten Blick sieht es aus wie viele in der Region: Hanglage, etwas verwildert, mit schönem Blick ins Remstal und rund einem Dutzend Obstbäumen. Die Besonderheit erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Hinter ein paar Hecken und einem kleinen Gerätehäuschen befindet sich eine schwere stählerne Luke im Boden, vom Durchmesser her nur wenig größer als ein Gullideckel.

Durch eine enge Röhre geht es nach unten. Foto: Weingand

In den Bunker kommt man nur mit einem komplizierten System aus Schlüsseln und Spezialwerkzeugen – sie sehen robust, aber handgefertigt aus. „Da hat es jemand besonders gut gemeint“, ächzt Ruben Wahl, als er den Verschluss der schweren Luke aufschraubt. Bei unserem Besuch haben wir noch ein Hindernis: Die Kälte. Bei Temperaturen knapp unter Null ist die metallene Luke festgefroren. Zum Glück hat Wahl Werkzeug griffbereit und schafft es, die Tür aufzustemmen. Unten erblicken wir zunächst einmal Dunkelheit.

Vor uns liegt ein schmaler Abstieg – eine Betonröhre, die mehrere Meter nach unten in die Tiefe führt. Über schmale, in die Wand eingelassene Trittstufen aus Stahl gelangen wir hinab. „Achtung, manche davon sind schon etwas brüchig“, sagt Wahl. Sehr beruhigend – und ach ja, Handyempfang gibt es hier unten nicht. Hoffen wir mal, dass unser Gastgeber sich nicht als Psychokiller erweist. Der Abstieg in die Finsternis (einer muss ja voraus klettern) erfordert ein gewisses Maß an Vertrauen.

Unsere Empfehlung für Sie

Kriegsangst im Rems-Murr-Kreis: Bunker-Eigentümer bekommt unzählige Anfragen

Kriegsangst im Rems-Murr-Kreis Bunker-Eigentümer bekommt unzählige Anfragen

Ein Pyrotechniker bietet gesicherte Lagerräume für Spreng- und Gefahrstoffe an. Viele Menschen wollen bei ihm Schutzräume anmieten. Dass er ablehnen muss, hat konkrete Gründe.

„Früher war das einmal ein Wasserspeicher“, erklärt Wahl (glücklicherweise kein Serienmörder, sondern selbstständiger Handelsvertreter und sehr freundlich), als er ebenfalls unten angekommen ist. Das massive Betonbauwerk sei vermutlich in den 1930er Jahren erbaut worden. Bis wann es in Betrieb war, kann er nicht sagen. „Als sicheren Lagerraum kann man das hier sicher nutzen. Der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt“, sagt er. Als Aufenthaltsraum wäre der Bunker wegen einer fehlenden Lüftung aber ungeeignet – zumindest ohne entsprechende Umbauten.

Lost Place im Rems-Murr-Kreis: Überraschend taucht ein zweiter Bunker auf

Die Wandstärke beträgt rund einen Meter, innen ist es feucht, aber augenscheinlich schimmelfrei. Unsere Schritte und Worte hallen durch den leeren, rund 20 Quadratmeter großen Raum; wir finden ein paar alte, verrostete Leitungen. „Wohin sie führen, weiß niemand so genau“, sagt Wahl. Ansonsten fällt uns auf, dass die Temperatur hier in der Erde ein paar Grad höher ist als oben. Von außen dringt kaum ein Laut nach hier unten – kein schöner Ort, aber ein faszinierender.

Unsere Empfehlung für Sie

Lost Place in Waldstetten: Auf Erkundung im Wald der vielen Bunker

Lost Place in Waldstetten Auf Erkundung im Wald der vielen Bunker

Über Jahrzehnte war ein Gelände im beschaulichen Waldstetten streng bewachtes Sperrgebiet der US-Armee. Heute kann man die Überbleibsel aus dem Kalten Krieg auf eigene Faust oder bei einer Führung besichtigen – und Spannendes erfahren.

Das Grundstück war auch dann noch für eine weitere Überraschung gut, als es sich schon eine Weile in Wahls Besitz befand. „Unter einem der Büsche an der Oberfläche befand sich längere Zeit eine Art Komposthaufen.“ Aber als der mit der Zeit kleiner wurde, tauchte darunter plötzlich noch etwas auf: eine zweite Luke. Auch diese öffnet Ruben Wahl für uns. Hier geht es sogar noch weiter nach unten – allerdings besteht dieser Bunker tatsächlich nur aus einem etwa einen Meter schmalen, quadratischen Stollen, der direkt nach unten führt. „Möglicherweise kam man dadurch zu irgendwelchen Bedienelementen“, sagt der Besitzer.

Schwere Stahltüren verschließen die beiden Bunkereingänge. Foto: Weingand

Auch abseits davon hat das Grundstück einiges zu bieten. Neben der Luke steht ein kleines Gerätehäuschen, zudem ist irgendwann einmal eine kleine Terrasse angelegt worden. Derzeit liegt alles im Winterschlaf und ist von Schnee und Raureif überzogen – aber gut vorstellbar, dass vor allem das Frühjahr und der Sommer hier richtig idyllisch sein können. Wahl hatte es sich etwa zur Coronazeit als Rückzugsort angeschafft. „Hier ist es einfach schön, und im Remstal gibt es ja einige solcher Stückle“, sagt Wahl. Den Bunker habe er selbst nie wirklich genutzt.

Unsere Empfehlung für Sie

Kultur im Ex-Atombunker: Premiere im geheimnisumwitterten Gewölbe

Kultur im Ex-Atombunker Premiere im geheimnisumwitterten Gewölbe

Unter dem Schulzentrum Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) liegt ein ehemaliger Atombunker. Lange Zeit war dieser streng geheim – am Wochenende öffnet er erstmals. Eine Bürgerinitiative hat dort einen Kulturort entstehen lassen.

Er stammt aus dem Kreis Göppingen, allerdings zieht es ihn beruflich ins Münchner Umland. „Angesichts der Entfernung kann ich mich um das Grundstück leider nicht mehr kümmern“, erklärt er. Daher hat er die Anzeige auf kleinanzeigen.de online gestellt, um das insgesamt etwa 1100 Quadratmeter große Stückle zu verkaufen – Streuobstfans, Naturfreunde oder Prepper könnten sich dafür interessieren, hofft er. Ihm schwebt ein Preis von 33.000 Euro vor. Wer sich das Grundstück ansehen möchte, kann sich telefonisch unter der Nummer 01 51/68 426 616 melden.

Weitere Themen

Grundstück in Winterbach: Idylle mit Bunker steht zum Verkauf – was steckt dahinter?

Grundstück in Winterbach Idylle mit Bunker steht zum Verkauf – was steckt dahinter?

Ein Gartengrundstück bei Winterbach verbirgt ein unterirdisches Geheimnis. Wir haben uns mit dem Eigentümer getroffen und den Abstieg in die Dunkelheit gewagt.
Von Phillip Weingand
Krisenvorsorge im Rems-Murr-Kreis: „Vorsorge beginnt nicht erst bei Hochwasser“ – Lehren aus dem Schnee

Krisenvorsorge im Rems-Murr-Kreis „Vorsorge beginnt nicht erst bei Hochwasser“ – Lehren aus dem Schnee

Der Schneefall vergangene Woche legte vielerorts den Alltag lahm. Das sagt mehr über fehlende Vorbereitung als über extremes Wetter, findet unsere Autorin Marie Part.
Von Marie Part
Krisenvorsorge in Winnenden: „Der Staat kann nicht überall sofort helfen“ – warum Schüler den Ernstfall üben

Krisenvorsorge in Winnenden „Der Staat kann nicht überall sofort helfen“ – warum Schüler den Ernstfall üben

Hochwasser, Stromausfälle, Kriegsgefahr – Krisen werden wahrscheinlicher. Der Zivilschutzexperte Martin Schelleis erklärt, warum Vorsorge bereits in Schulen ansetzen sollte.
Von Marie Part
Katastrophenvorsorge in Winnenden: Wie man im Katastrophenfall einen Notrucksack packt – Schüler üben den Ernstfall

Katastrophenvorsorge in Winnenden Wie man im Katastrophenfall einen Notrucksack packt – Schüler üben den Ernstfall

Stromausfall, Starkregen, Evakuierung: Am Georg-Büchner-Gymnasium in Winnenden lernen Schüler in einer neuen AG der Malteser, wie Katastrophenvorsorge praktisch funktioniert.
Von Marie Part
Ausfahrt bei Korb: B 14-Unfall im Berufsverkehr – Rollerfahrer verletzt ins Krankenhaus

Ausfahrt bei Korb B 14-Unfall im Berufsverkehr – Rollerfahrer verletzt ins Krankenhaus

An der B 14-Ausfahrt bei Korb kam es am Montag im Berufsverkehr zu einem Unfall. Eine Autofahrerin übersah einen Rollerfahrer, der verletzt wurde
Von Sascha Sauer
ÖPNV-Streik: So umgehen Pendler aus Fellbach das Streik-Chaos in Stuttgart

ÖPNV-Streik So umgehen Pendler aus Fellbach das Streik-Chaos in Stuttgart

Der ÖPNV-Streik in Stuttgart sorgt für Anspannung. Doch viele Pendler in Fellbach fanden erstaunliche Wege zum Job.
Von Eva Schäfer
Unfall in Innenstadt: Auffahrunfall in Backnang: Drei Autos beteiligt, Fahrerin verletzt

Unfall in Innenstadt Auffahrunfall in Backnang: Drei Autos beteiligt, Fahrerin verletzt

Ein Bremsmanöver mit Folgen sorgt am Montagvormittag in Backnang für einen Unfall mit drei Autos – eine 65-Jährige muss ins Krankenhaus.
Von Chris Lederer
Rems-Murr-Klinik Schorndorf: Vom Rockmusiker zum geschätzten Chefarzt – Harald Bareths letzter Auftritt

Rems-Murr-Klinik Schorndorf Vom Rockmusiker zum geschätzten Chefarzt – Harald Bareths letzter Auftritt

Der langjährige Radiologie-Chef war nicht nur Mediziner – seine Abschiedsfeier in der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf verriet eine völlig andere Seite von ihm.
Von Frank Rodenhausen
Autodiebstahl im Rems-Murr-Kreis: Schwachpunkt Keyless: Warum Autodiebe leichtes Spiel haben

Autodiebstahl im Rems-Murr-Kreis Schwachpunkt Keyless: Warum Autodiebe leichtes Spiel haben

Ein Autodiebstahl in Waiblingen zeigt, wie verwundbar moderne Fahrzeuge sind. Viele Keyless-Systeme lassen sich ohne Gewalt überwinden – was Autofahrer wissen und beachten sollten.
Von Chris Lederer
Einbrüche im Rems-Murr-Kreis: Schmuck, Bargeld, Smartphones – Täter schlagen nachts in mehreren Kommunen zu

Einbrüche im Rems-Murr-Kreis Schmuck, Bargeld, Smartphones – Täter schlagen nachts in mehreren Kommunen zu

Innerhalb weniger Tage häufen sich Einbrüche in Schorndorf, Weinstadt, Backnang und Fellbach. Die Polizei warnt – und bittet um Hinweise.
Von Frank Rodenhausen
Weitere Artikel zu Bunker Garten Winterbach Lost Place Video Remstal
 
 