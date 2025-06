Hölscher Wasserbau ist ein führendes Unternehmen für vernetzte und übergreifende Lösungen rund um die Themen Wasserhaltung, Brunnenbau, Umwelttechnik, Grundwassermanagement und Geothermie.

SWMN 26.06.2025 - 00:00 Uhr

Die Hölscher Wasserbau GmbH mit Hauptsitz in Haren (Ems) zählt zu den führenden Unternehmen für Grundwassermanagement in Deutschland. Seit der Gründung 1959 hat sich das Familienunternehmen von einem landwirtschaftlichen Lohnbetrieb zu einem Spezialisten für innovative Lösungen in den Bereichen Wasserhaltung, Brunnenbau, Umwelttechnik, Reinfiltration, Monitoring und Geothermie entwickelt. Mit elf bundesweiten Standorten, darunter eine Niederlassung in Hemmingen im Landkreis Ludwigsburg, setzt Hölscher auf technologische Spitzenleistungen und nachhaltige Ansätze.

„Unser Ziel ist es, Wasserressourcen zu schützen und der Natur entnommenes Wasser aufzubereiten und zurückzuführen“, erklärt Heinz Hölscher, Geschäftsführer der Hölscher Wasserbau GmbH.

Umfassende Leistungen für nachhaltige Projekte

Von trockenen Baugruben über maßgeschneiderte Brunnen bis hin zu modernster Geothermie-Technologie bietet Hölscher passgenaue Lösungen für Kunden aus Bauwirtschaft, Industrie und Kommunen. Besonders hervorzuheben sind Projekte wie Stuttgart 21, wo ein intelligentes Grundwassermanagement die Stützung tieferliegender Mineralwasserquellen ermöglichte, oder der Spreepark Berlin, bei dem geschlossene Wasserhaltungen und innovative Reinigungstechniken eingesetzt werden.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit und technologische Innovation

Die Hölscher Wasserbau GmbH überzeugt durch interdisziplinäres Arbeiten und den Einsatz modernster Technik. Von der digitalen Überwachung von Wasserhaltungen bis hin zum patentierten hw-dsi®-Verfahren für die platzsparende Reinfiltration entwickelt das Unternehmen zukunftsweisende Methoden, um den Einfluss auf die Umwelt zu minimieren.

„Wir begreifen Wasser als entscheidendes Element für unsere Zukunft. Deshalb setzen wir alles daran, Projekte nachhaltig zu gestalten“, betont Heinz Hölscher.

Wasser als Zukunftsressource

Mit der Vision „Wasserneutralität bis 2030“ verfolgt Hölscher eine ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie. Die Rückführung gereinigten Wassers, nachhaltige Bauweisen und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen stehen dabei im Fokus.

Hölscher Wasserbau ist nicht nur ein Technologievorreiter, sondern auch ein familiengeführtes Unternehmen, das auf ein respektvolles Miteinander setzt. Wer bei Hölscher arbeitet, trägt dazu bei, Wasser als lebenswichtige Ressource zu sichern – eine Aufgabe, die von ökologischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Relevanz ist.

„Unser Erfolg basiert auf dem Zusammenhalt unseres engagierten Teams, das täglich daran arbeitet, nachhaltige Lösungen zu entwickeln“, sagt Heinz Hölscher.

Mit über 1000 Projekten jährlich zeigt Hölscher Wasserbau, dass Verantwortung, Innovation und Teamgeist die Basis für erfolgreiches Grundwassermanagement bilden.

Karriere bei Hölscher Wasserbau

Hölscher Wasserbau sucht motivierte und engagierte Mitarbeiter, die mit ihrem Know-how und Teamgeist zur nachhaltigen Sicherung der Ressource Wasser beitragen möchten. Ob Quereinsteiger oder erfahrene Fachkräfte – das Familienunternehmen bietet vielfältige Karrierechancen in einem zukunftsorientierten Arbeitsumfeld.

Interessiert? Mehr Informationen zu den aktuellen Stellenangeboten finden sich auf der Webseite von Hölscher Wasserbau.