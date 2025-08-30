Gruppenausfahrten für Frauen Safe Spaces für Stuttgarter Radlerinnen
Die Female Cycling Force möchte radfahrende Stuttgarterinnen sichtbarer machen – der Höhepunkt: das zweiwöchige Festival „Female Cycling Summer“.
„Meine ersten 200 Kilometer auf dem Rennrad habe ich nur geschafft, weil eine Freundin mich begleitet und motiviert hat.“ Für Rebekka König ist Radfahren ein Gemeinschaftserlebnis – und das, obwohl die Stuttgarterin es als ehemalige Triathletin lange Zeit gewohnt war, alleine unterwegs zu sein. „Bei meinem ersten Group Ride wurde mir bewusst, welchen Unterschied die Gemeinschaft und das Gruppengefühl machen.“