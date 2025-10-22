Soldaten entdeckten Wrack bei Übung

Das Auto wurde mit einer Winde ans Ufer gezogen. Soldaten, die zu einer Übung an dem See waren, hatten den ersten Hinweis auf das Wrack gegeben. Der Fundort liegt nur rund 20 Meter von einem Fähranleger entfernt auf dem Gebiet der Gemeinde Cerna v Posumavi. Aufgrund ausbleibender Niederschläge herrscht am Lipno-See in Südböhmen derzeit ein extrem niedriger Wasserstand. Selbst Gebäude längst versunkener Orte kommen wieder zum Vorschein. Mit einer Fläche von 48,7 Quadratkilometern ist der südböhmische Stausee der größte in Tschechien. Im Sommer zieht er viele Urlauber aus dem In- und Ausland an.