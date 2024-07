Die Spendenbereitschaft für das neue Hüttle des GSV Pleidelsheim ist ein Beispiel dafür, das vor allem die Nähe zu einem Unglück Menschen antreibt, zu helfen. Flammen hatten das Hüttle im März vollkommen zerstört.

Elke Rutschmann 10.07.2024 - 18:08 Uhr

Die Sturzfluten im Ahrtal, ein verheerender Tsunami in Teilen Asiens oder der Krieg in der Ukraine – oft sind es Bilder solcher Katastrophen, die Menschen dazu bringen, Geld zu spenden. Rund fünf Milliarden Euro haben die Deutschen im Kalenderjahr 2023 für wohltätige Zwecke gespendet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Spendenniveau jedoch um etwa 12 Prozent gesunken. Das liegt laut Angaben des Deutschen Spendenrats aber nicht an geringerer Großmütigkeit, sondern eher daran, dass das Niveau durch Krisen wie der Pandemie und dem Ukraine-Krieg in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich hoch war.