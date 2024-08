Beim Rennwochenende der Serie GT-Cup-Race in Hockenheim hat der Renninger GT4-Pilot Yves Volte allerhand zu erledigen – aber es bleibt auch etwas Zeit für Partnerin Josephine sowie den Hund.

Jürgen Kemmner 11.08.2024 - 16:56 Uhr

Der Sekt bleibt im Kühlschrank an diesem Samstagnachmittag. Es gibt nichts zu feiern bei Razoon Racing am Hockenheimring im GT-Cup. Im GT60-Rennen über eine Stunde ist schon nach gut der Hälfte des Rennens Sabbat – der Däne Tobias Andersen will zu viel, viel zu viel. In seinem ersten Renneinsatz in einem GT4-Auto verbremst sich der 24-Jährige gleich in seiner ersten Rennrunde im Kampf um Platz zwei und knallt ans Heck eines BMW. Der kann weiterfahren, der Porsche Cayman GT4 ist zu schwer beschädigt und bleibt liegen.