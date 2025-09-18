Gudrun Vogl aus Renningen: Mit 76 Jahren: 10 Kilometer unter einer Stunde

Gudrun Vogl hat einen weiteren Erfolg in ihrer Karriere im Senorien-Sport gefeiert: Die Läuferin der LG Gäu Athletics wurde in Bonn-Siegburg deutsche Meisterin im Straßenlauf über 10 Kilometer in der Altersklasse W 75. Gudrun Vogl lag im Ziel in 55:03 Minuten deutlich vor der zweitplatzierten Helga Napierski TuS Massenheim, die 58:23 Minuten benötigte. Insgesamt waren fünf Läuferinnen in dieser Altersklasse auf der Strecke.

„Gegen Ende bin ich ziemlich alleine für mich gelaufen“, berichtete die Renningerin, „die Strecke war nicht leicht zu bewältigen, es war recht warm und ziemlich windig.“ Zwar war die 76-Jährige rund 30 Sekunden langsamer als beim 10-km-Lauf im März in Calw, wo sie bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in 54:15 Minuten deutlich schneller unterwegs gewesen war.

Nächstes Ziel: Senioren-EM in Funchal

Dennoch war die Ausdauerspezialistin aufgrund der äußeren Umstände in Bonn-Siegburg zufrieden mit ihrer Leistung. „Mit einem Schnitt von 5:30 Minuten pro Kilometer kann ich gut leben“, sagte die Senioren-Sportlerin, die auch über fünf Kilometer den Titel in 26:49 Minuten gewann. Der älteste Teilnehmer bei den Titelkämpfen war 91 Jahre alt – Wilhelm Ehlers (Alfterer SC) kam über die zehn Kilometer in 1:15:04 Stunden ins Ziel.

Das nächste Ziel von Gudrun Vogl sind die Senioren-Europameisterschaften in Funchal auf Madeira Ende Oktober, wo sie im Crosslauf sowie über 5000 Meter und die Halbmarathon-Distanz (21,1 Kilometer) antritt. „Ich freue mich drauf und hoffe auf gute Resultate“, sagte sie. Beim Stuttgart-Lauf im Mai war sie zuletzt im Halbmarathon gestartet, damals benötigte sie eine Zeit von 1:57 Stunden.