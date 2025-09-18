Gudrun Vogl aus Renningen Mit 76 Jahren: 10 Kilometer unter einer Stunde
Die Senioren-Sportlerin aus Renningen wird deutsche Meisterin im Straßenlauf über zehn Kilometer. Als nächstes startet sie bei der Senioren-EM auf Madeira.
Die Senioren-Sportlerin aus Renningen wird deutsche Meisterin im Straßenlauf über zehn Kilometer. Als nächstes startet sie bei der Senioren-EM auf Madeira.
Gudrun Vogl hat einen weiteren Erfolg in ihrer Karriere im Senorien-Sport gefeiert: Die Läuferin der LG Gäu Athletics wurde in Bonn-Siegburg deutsche Meisterin im Straßenlauf über 10 Kilometer in der Altersklasse W 75. Gudrun Vogl lag im Ziel in 55:03 Minuten deutlich vor der zweitplatzierten Helga Napierski TuS Massenheim, die 58:23 Minuten benötigte. Insgesamt waren fünf Läuferinnen in dieser Altersklasse auf der Strecke.