Günstig, hochwertig, nachhaltig Wie eine Bäckerei in Ludwigsburg Lebensmittel rettet
Die Bäckerei Lutz betreibt mit „ReBäck“ ein Konzept gegen Lebensmittelverschwendung. Die Filiale in der Seestraße ist nur ein Teil eines ausgeklügelten Systems.
Die Bäckerei Lutz betreibt mit „ReBäck“ ein Konzept gegen Lebensmittelverschwendung. Die Filiale in der Seestraße ist nur ein Teil eines ausgeklügelten Systems.
Wer die Filiale ReBäck in der Seestraße in Ludwigsburg betritt, findet Backwaren zu auffallend günstigen Preisen. Dahinter steckt jedoch mehr als ein reines Sparangebot. Für Geschäftsführer und Inhaber Florian Lutz ist das Konzept vor allem eine Frage der Haltung.