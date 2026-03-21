Günstig Wohnen in Filderstadt: Braucht auch Filderstadt eine Sozialquote für Neubauprojekte?

Braucht Filderstadt eine fixe Sozialquote, wenn es ums Bauen geht? Der Gemeinderat konnte sich in seiner jüngsten Sitzung nicht dazu durchringen. Dort stand der Baulandbeschluss zur Debatte, der finale Punkt eines bereits 2018 initiierten Prozesses. Im Zentrum: eine umfassende bodenpolitische Strategie zur Schaffung von Wohnraum. 2020 hat das Gremium den Teil A des sogenannten Handlungsprogramms Wohnen beschlossen und dann 2021 einhellig dafür gestimmt, den Teil B auf den Weg zu bringen und geeignete Methoden und Werkzeuge der Wohnungs- und Bodenpolitik zu erarbeiten. Und dennoch hat das Gremium nun den finalen Beschluss verweigert.