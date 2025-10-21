Günstige Partys und Events: Happy Halloween – hier feiert ihr unter 20 Euro

Bock auf Verkleidungen, Kunstblut und Grusel-Deko, dazu heiße Beats und kalte Drinks? In der Stuttgarter Clubszene wird auch dieses Jahr an Halloween mal wieder einiges geboten. Und trotzdem kennen wir das alle: Kaum steht ein Feiertag an, schnellen auch die Ticket- und Eintrittspreise in die Höhe. Klar, irgendwo muss die Kohle für all die Specials ja auch herkommen. Dass man aber auch am 31. Oktober für unter 20 Euro easy feiern gehen kann, beweisen die Veranstaltungstipps, die wir für euch herausgesucht haben.

Kreaturen der Nacht in der Schräglage Wer zu den „Creatures of the Night“ gehören möchte, kann ja mal auf der gleichnamigen Halloween-Party der Schräglage vorbeischauen. Tickets im Vorverkauf kosten circa 16,50 Euro und gewähren Einlass in den extra für diesen Abend unheimlich dekorierten Club. Kostüme sind kein Muss, aber immer gern gesehen. Wer also Lust hat, sich für die Geisternacht ein bisschen aufzubrezeln, kann das liebend gerne tun.

Tickets gibt’s hier.

Schräglage, Hirschstraße 14, Stuttgart-Mitte

Wer zuerst kommt, feiert günstiger im Kowalski

Feiern unter 20 Euro kann man an Halloween auch im Kowalski – allerdings nur, wenn man vor 23 Uhr auf der Matte steht. Mit dem vergünstigten Ticket à 15 Euro kommt man nämlich nur als Early Bird in den Club. Wer zum Vorglühen und fertig machen mehr Zeit braucht kann aber auch etwas tiefer in die Tasche greifen und für 20 Euro all Night long ankommen. Das Line-up für den Abend besteht aus Eliano, Lo Lee, MARTINA., Merissa Mahilaa, Ous & Ory und Téodoro, die auf insgesamt zwei Floors spielen.

Tickets gibt’s hier.

Grusel-Look in der BOA

Wer eine richtig klassische Halloween-Party sucht, wird in der Boa fündig. Horror-Deko: Check! Kreative Kostüme: Check! Musik für jeden Geschmack: Check! Hinterm Mischpult steht an diesem Abend DJ Jalmar, die Tickets kosten knapp 16 Euro im Vorverkauf.

Tickets gibt’s hier.

BOA, Tübinger Straße 12-16, Stuttgart-Mitte

Come as you are im Goldmark‘s

Richtig preiswert ist’s am 31. Oktober im Goldmark’s: Für nur 6 Euro kann man sich auf die „Come as you are“-Party freuen. Ob im Kostüm oder ohne, hier ist jeder willkommen, der Lust auf gute Musik direkt von der Platte hat. Apropos: Auf die Ohren gibt es beste Alternative-, Grunge- und Punkrock-Sounds von Nirvana und Co. Ein kleiner Backflash zu den 90ern ist auf dieser Party also garantiert.

Weitere Infos gibt’s hier.

„Bad Taste“-Special im Romy S

Halloween-Party mal anders? Im Romy S sucht man Fake-Spinnweben und Co. vergeblich – stattdessen wird der Horror auf großen Video-Screens lebendig. Für ein Ticket zahlt man all in all etwa 14,50 Euro und da es sich um eine Lovepop-Party handelt, ist das Motto „queer – straight – whatever“. Sprich: Jeder ist willkommen und soll sich wohlfühlen. Musikalisch tauchen die Gäste an diesem Abend mit den DJs Criz und Cue in die Welt der „Bad Taste“-Musikgeschichte ab. Dass hier mitgegröhlt wird, versteht sich hoffentlich von selbst.

Tickets gibt’s hier.

Romy S, Lange Straße 7, Stuttgart-Mitte

Willkommen in der Spiders Cave aka dem Proton

Passend zu Halloween bringt AKKI auch düstere, massive Sounds mit ins Proton. „Techno für die Schattenseite“ ist das Motto. Der DJ spielt live, sein Support besteht aus Golden Vibe und Hermann Hesse. Für alle, die sich beim Feiern gerne Zeit lassen, gibt’s im Anschluss ans Feiern auch After Hour bis 16 Uhr. Dafür lohnen sich dann auf jeden Fall auch der Eintritt – aktuell noch für 15 Euro im Vorverkauf. Richtige Schwaben können sich aber auch aufs Gruppenticket verlassen, da gibt’s das fünfte Ticket nämlich geschenkt.

Tickets gibt’s hier.

Proton, Königstraße 49, Stuttgart-Mitte

Halloween im Reggaeton-Style im Perkins Park

Ganz knapp unter der Grenze liegt der Perkins Park: Weil die Early Bird Tickets schon vergriffen sind, kann man sich für 18 Euro das Fast Lane Ticket gönnen und so die Schlange skippen. Auf zwei Floors gibt’s Mukke von Reggaeton und Bachata über Brasil Funk bis Latin House. An den Decks spielen die Nacht über die fünf DJs Manú EL Commandante, Danny D, Peachy, Toms und Cucho.

Tickets gibt’s hier.

Perkins Park, Stresemannstraße 39, Stuttgart-Nord

Halloween-Party im Unterdeck von Fridas Pier

Ebenfalls bei 18 Euro liegen die Tickets für Fridas Pier: Hier präsentiert die Schiffscrew die Eventreihe „Mindshift“, nur eben in der Halloween-Edition. Die elektronischen Sounds kommen in diesem Jahr von den Headlinern Altinbas und Mathys Lenne. Kräftig unterstützt werden sie von Instinct und SHDW.

Tickets gibt’s hier.

Fridas Pier, Uferstraße, Stuttgart-Untertürkheim