Günstige Partys und Events Happy Halloween – hier feiert ihr unter 20 Euro
Der grusligste Feiertag des Jahres steht an. Grade nicht viel Geld zum Feiern über? Kein Problem, wir haben die coolsten Halloween-Partys für wenig Geld für euch gesammelt.
Der grusligste Feiertag des Jahres steht an. Grade nicht viel Geld zum Feiern über? Kein Problem, wir haben die coolsten Halloween-Partys für wenig Geld für euch gesammelt.
Bock auf Verkleidungen, Kunstblut und Grusel-Deko, dazu heiße Beats und kalte Drinks? In der Stuttgarter Clubszene wird auch dieses Jahr an Halloween mal wieder einiges geboten. Und trotzdem kennen wir das alle: Kaum steht ein Feiertag an, schnellen auch die Ticket- und Eintrittspreise in die Höhe. Klar, irgendwo muss die Kohle für all die Specials ja auch herkommen. Dass man aber auch am 31. Oktober für unter 20 Euro easy feiern gehen kann, beweisen die Veranstaltungstipps, die wir für euch herausgesucht haben.