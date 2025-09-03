 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Warum die Weinbauern um Backpulver kämpfen

Günstiger Pflanzenschutz Warum die Weinbauern um Backpulver kämpfen

Günstiger Pflanzenschutz: Warum die Weinbauern um Backpulver kämpfen
1
Spritzmittel im Weinbau Foto: Patricia Sigerist

Es war ein wirksamer und billiger Pflanzenschutz. Wegen einer EU-Vorgabe müssen die Winzer nun ein deutlich teureres Mittel kaufen. Politiker und Branche rügen Brüssel.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Als baden-württembergischer Umweltminister hat Franz Untersteller (67) schon vor vier Jahren aufgehört. Doch der Grüne ist immer noch als selbstständiger Unternehmensberater im Energiesektor unterwegs – und verfasst nebenher regelmäßig Newsletter zu Weinthemen. Kürzlich griff er darin eine neue EU-Vorgabe auf, die die deutschen Winzer derzeit mächtig umtreibt. Damit liefere Brüssel mal wieder „den Eurokritikern Argumente gegen ein gemeinsames Europa quasi frei Haus“, bedauerte Untersteller.

 

Es geht um Backpulver. Das lasse nicht nur den Teig aufgehen, schrieb der Ex-Minister, sondern sei auch „ein äußerst wirkungsvolles Pflanzenschutzmittel“. Doch wer es weiterhin als solches verwende, mache sich „ab sofort strafbar“ – weil die Brüsseler Bürokraten mal wieder übers Ziel hinausgeschossen seien.

Firma aus Münsingen im Fokus

Tatsächlich war Natriumhydrogencarbonat, also handelsübliches Backpulver, vor allem im ökologischen Weinbau hoch geschätzt: Auf die Reben verteilt, schützte es wirksam vor dem Echten Mehltau, einer Pilzkrankheit. Billig war es obendrein. Als sogenannter Grundstoff zugelassen, durfte es europaweit verwendet werden. Doch in Deutschland und Österreich ist es damit vorbei. Denn eine Firma aus Baden-Württemberg hat für beide Länder eine Zulassung für ein Pflanzenschutzmittel beantragt und erhalten, das weitgehend aus Backpulver besteht.

„Natrisan“ heißt das Produkt der Münsinger Biofa GmbH, das ungefähr das Fünffache kostet. Weil eine Substanz nach den EU-Regeln nicht gleichzeitig Grundstoff und Pflanzenschutzmittel sein kann, wurde die Zulassung als Grundstoff zurückgenommen.

„Natrisan“ kostet die Winzer deutlich mehr

Der Groll der Winzer richtete sich zunächst vielfach gegen den Anbieter, der ihnen aus geschäftlichen Interessen den Einsatz von Backpulver verbaut zu haben schien. Doch so einfach liegen die Dinge nicht. Man wolle den Winzern nicht schaden, erläutert die Firma auf ihrer Webseite, sondern das eigene Know-how schützen. Die Zulassung als Grundstoff beruhe nämlich auf Daten, die Biofa in umfassenden und kostspieligen Studien erhoben habe. Die EU-Kommission habe sie ohne Kompensation genutzt – eine „unfaire wirtschaftliche Benachteiligung“. Als man sich dagegen wehrte, habe Brüssel den Weg über die Zulassung als Pflanzenschutzmittel vorgeschlagen. Alle Anwender hätten nun Rechtssicherheit.

Hauk wirft Brüssel einen „Bärendienst“ vor

Brüssel habe „den Winzerinnen und Winzern einen Bärendienst erwiesen“, schimpft der baden-württembergische Agrarminister Peter Hauk (CDU). „Diese Entscheidung kann so nicht bleiben und muss korrigiert werden“, fordert er gegenüber unserer Redaktion. Er stehe im Kontakt mit dem Bund, um Wege aus der „für den Weinbau sehr unguten Situation zu finden“, heißt es aus dem Ministerium. Er appelliere an Brüssel, die Verwendung von Natriumhydrogencarbonat wieder zuzulassen, fügt ein Sprecher hinzu. Auch der Deutsche Weinbauverband hofft auf eine Lösung. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und das Bundeslandwirtschaftsministerium hätten angekündigt, den Fall zu prüfen und auf die EU-Kommission zuzugehen.

Ex-Minister Untersteller äußert Unverständnis über die Brüsseler Bürokraten. Er frage sich, warum die EU nicht im Nachhinein für die Nutzung der Firmendaten gezahlt und so die Grundlage für den Backpulvereinsatz bewahrt habe. Statt mit „juristischen Winkelzügen“ zu reagieren solle sie sich „an der gelebten Praxis des Bio-Weinbaus orientieren“.

Weinbauverband hofft auf Einlenken der EU

Weitere Themen

Günstiger Pflanzenschutz: Warum die Weinbauern um Backpulver kämpfen

Günstiger Pflanzenschutz Warum die Weinbauern um Backpulver kämpfen

Es war ein wirksamer und billiger Pflanzenschutz. Wegen einer EU-Vorgabe müssen die Winzer nun ein deutlich teureres Mittel kaufen. Politiker und Branche rügen Brüssel.
Von Andreas Müller
OB Palmer vs. AfD-Mann Frohnmaier: AfD-Dienstleister streamt Palmer-Veranstaltung

OB Palmer vs. AfD-Mann Frohnmaier AfD-Dienstleister streamt Palmer-Veranstaltung

Wer sein Rededuell mit AfD-Chef Markus Frohnmaier ins Internet übertrage, sei unerheblich, sagt Boris Palmer. Allerdings hat er strenge Vorgaben für das Streaming vereinbart.
Von Eberhard Wein
Ortenaukreis: Bahnstrecke bei Appenweier nach Leichenfund zeitweise gesperrt

Ortenaukreis Bahnstrecke bei Appenweier nach Leichenfund zeitweise gesperrt

Ein Leichenfund bremst den Bahnverkehr auf der Europabahn zwischen Deutschland und Frankreich aus. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.
Das günstigste Schloss Baden-Württembergs: Ein Adelssitz zum Schnäppchenpreis

Schloss Merchingen in Ba-Wü 250 Euro für den Quadratmeter: Ein Adelssitz zum Schnäppchenpreis

Schloss Merchingen im beschaulichen Ravenstein ist laut einem Immobilienportal eines der günstigsten Schlösser, die derzeit zum Verkauf stehen. Was bekommt man für die 150.000 Euro?
Von Michael Bosch
Offener Brief vor Streitgespräch: Palmer ruft Tübinger Bürger zum Zusammenhalt gegen AfD auf

Offener Brief vor Streitgespräch Palmer ruft Tübinger Bürger zum Zusammenhalt gegen AfD auf

Das Streitgespräch zwischen Tübingens OB Boris Palmer und dem AfD-Landeschef Markus Frohnmaier führt in der Stadt zu großen Debatten. In einem Brief an die Bürger erklärt sich Palmer.
Freiburg: Gesuchter Dieb erstattet Anzeige - und wird so erwischt

Freiburg Gesuchter Dieb erstattet Anzeige - und wird so erwischt

Erst brachte er selbst eine Anzeige zur Polizei, dann wurde er festgenommen: Ein junger Mann in Freiburg stolpert über seinen eigenen Haftbefehl.
Bahnstrecke gesperrt: Leichenfund neben den Gleisen bei Appenweier gibt Rätsel auf

Bahnstrecke gesperrt Leichenfund neben den Gleisen bei Appenweier gibt Rätsel auf

Der Fund einer Leiche neben der Bahnstrecke nach Kehl hält derzeit die Polizei auf Trab. Ob es sich um einen Unfall oder gar ein Tötungsdelikt handelt, ist noch unklar.
Von Marco Armbruster
Aussichten für Baden-Württemberg: Starkregen und Gewitter am Donnerstag erwartet

Aussichten für Baden-Württemberg Starkregen und Gewitter am Donnerstag erwartet

Die Experten des Deutschen Wetterdienstes rechnen am Donnerstag mit lokal heftigen Niederschlägen. Wo soll es besonders stark regnen?
Wirtschaft: Südwest-Exporte in die USA und China gehen stark zurück

Wirtschaft Südwest-Exporte in die USA und China gehen stark zurück

Pharma, Autos, Maschinenbau: Exporteure aus dem Südwesten kämpfen mit Rückgängen in den USA und China. Welche Nachbarländer jetzt für überraschende Lichtblicke sorgen.
Europa-Park Rust: Zwei-Sterne-Köche konzipieren neues Menü im Eatrenalin – So schmeckt’s

Europa-Park Rust Zwei-Sterne-Köche konzipieren neues Menü im Eatrenalin – So schmeckt’s

Gleich vier Zwei-Sterne-Köche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bringen ihre Kreationen in das Erlebnisrestaurant Eatrenalin ein. Das neue Menü ist nicht günstig, aber gut.
Von Matthias Ring
Weitere Artikel zu Brüssel EU-Kommission Peter Hauk
 