Nach Jahren im Model-Business schließt Günther Klum seine Agentur. Um den einstigen Manager von Supermodel Heidi Klum war es zuletzt still geworden.
27.01.2026 - 18:25 Uhr
Heidi Klums Vater Günther Klum schließt seine Agentur zur Model- und Influencervermittlung. Das teilte die Agentur Oneeins Fab Management mit Sitz im nordrhein-westfälischen Odenthal auf ihrer Internetseite mit. „Nach vielen intensiven, inspirierenden und erfolgreichen Jahren ist für uns der Moment gekommen, diesen Abschnitt bewusst abzuschließen“, hieß es in der Erklärung. Die Vermittlung werde „zum Jahr 2026“ eingestellt. Nähere Angaben gab es zunächst nicht, mehrere Medien berichteten.