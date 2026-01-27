Nach Jahren im Model-Business schließt Günther Klum seine Agentur. Um den einstigen Manager von Supermodel Heidi Klum war es zuletzt still geworden.

Heidi Klums Vater Günther Klum schließt seine Agentur zur Model- und Influencervermittlung. Das teilte die Agentur Oneeins Fab Management mit Sitz im nordrhein-westfälischen Odenthal auf ihrer Internetseite mit. „Nach vielen intensiven, inspirierenden und erfolgreichen Jahren ist für uns der Moment gekommen, diesen Abschnitt bewusst abzuschließen“, hieß es in der Erklärung. Die Vermittlung werde „zum Jahr 2026“ eingestellt. Nähere Angaben gab es zunächst nicht, mehrere Medien berichteten.

Günther Klum war lange nicht nur als Manager für seine berühmte Tochter tätig, sondern hatte auch die Gewinnerinnen der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ unter Vertrag. Ein Modelvertrag mit der Agentur gehörte jahrelang zur Siegprämie für die Nachwuchsmodels. Seit der 16. Staffel, die 2021 ausgestrahlt wurde, bekamen die Models allerdings andere Verträge und wurden nicht mehr von Günther Klum betreut.

Vertrag mit ProSieben war ausgelaufen

Um den Manager wurde es in der Öffentlichkeit zuletzt stiller. In einem „Spiegel“-Interview bestritt er 2023, dass seine Tochter mit ihm gebrochen habe.

Noch im November hatte die Agentur einen neuen Klienten aus der Fitness-Branche unter Vertrag genommen, wie Oneeins Fab Management auf Instagram mitgeteilt hatte. Einen bekannten Neuzugang hatte die Agentur im Februar 2025 begrüßt: Damals kam Gina-Lisa Lohfink zu Klums Firma. Die Reality-Darstellerin hatte ihre TV-Karriere 2008 bei „GNTM“ begonnen.