Bei den Landesmeisterschaften in Güstrow gibt es einen tragischen Zwischenfall. Ein 24-Jähriger bricht nach seinem Kampf zusammen - und stirbt wenige Tage nach dem Vorfall.

red/dpa 26.09.2024 - 18:15 Uhr

Ein 24 Jahre alter Boxer ist nach einem Amateurkampf bei den Landesmeisterschaften in Güstrow (Landkreis Rostock) gestorben. Am vergangenen Samstag war der junge Mann nach dem Ende seines gewonnenen Duells zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Wenige Tage danach starb der Sportler in einem Krankenhaus. Der Verein bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.