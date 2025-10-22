Die Ermittlungen zum Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow laufen weiter. Die Familie plant einen Gottesdienst, um für die große Anteilnahme und Unterstützung zu danken.
22.10.2025 - 15:15 Uhr
Nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow möchte die Familie bei einem Gottesdienst nach Aussage des örtlichen Pastors für die Hilfe und Anteilnahme danken. Ein geplanter Trauergottesdienst in der mecklenburgischen Kleinstadt solle den Menschen in Güstrow „einen Abschluss“ ermöglichen, sagte Jens-Peter Schulz, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Pfarrgemeinde Güstrow.