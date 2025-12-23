Der Auftrag soll aus Russland gekommen sein. Erste Testpakete waren den Ermittlungen zufolge mit GPS-Trackern ausgestattet. Und der Mann hatte Komplizen.
Er soll Testläufe für Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Gütertransport in Deutschland in Auftrag gegeben haben: Mehr als sieben Monate nach der Festnahme in der Schweiz ist ein Verdächtiger in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt worden. Dieser schickte den Mann wegen mutmaßlicher Agententätigkeit für Russland in Untersuchungshaft, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte.