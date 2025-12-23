Der Auftrag soll aus Russland gekommen sein. Erste Testpakete waren den Ermittlungen zufolge mit GPS-Trackern ausgestattet. Und der Mann hatte Komplizen.

Er soll Testläufe für Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Gütertransport in Deutschland in Auftrag gegeben haben: Mehr als sieben Monate nach der Festnahme in der Schweiz ist ein Verdächtiger in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt worden. Dieser schickte den Mann wegen mutmaßlicher Agententätigkeit für Russland in Untersuchungshaft, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte.

Der Beschuldigte und zwei Komplizen sollen sich nach früheren Angaben der Behörde gegenüber mehreren mutmaßlich von Russland beauftragten Personen bereit erklärt haben, Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Gütertransport in Deutschland zu begehen. Die Ukrainer sollten „arbeitsteilig von Deutschland aus an Empfänger in der Ukraine Pakete mit Spreng- oder Brandvorrichtungen versenden, die sich während des Transports entzünden würden“.

Ukrainisches Trio festgenommen

Einer von ihnen habe Ende März in Köln zwei Testpakete aufgegeben, in denen sich unter anderem GPS-Tracker befanden. Den Auftrag hierzu erteilte den Ermittlungen zufolge der nun in Karlsruhe vorgeführte Mann. Ihn hatte der Generalbundesanwalt Mitte Mai im Schweizer Kanton Thurgau festnehmen lassen. Von dort wurde er am Dienstag nach Deutschland überstellt.

Nicht der einzige Vorfall dieser Art

Die beiden ebenfalls im Mai in Köln beziehungsweise in Konstanz festgenommen Komplizen wurden schon vor Monaten dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt. Beide kamen in Untersuchungshaft.

Fachleute und Behörden wie der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz hatten in den vergangenen Monaten mehrfach vor russischer Sabotage und Spionage gewarnt. Unter anderem war 2024 ein Luftfrachtpaket noch am Boden in einem Logistikzentrum Leipzig und nicht während des Fluges in Brand geraten. Das Paket hatte einen Brandsatz enthalten, der dort zündete und einen Frachtcontainer in Brand setzte.