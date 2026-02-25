Die anonymen Tester vom Guide Michelin sind ganzjährig unterwegs – und haben nun in Rutesheim im Das Philippin Station gemacht.
25.02.2026 - 11:10 Uhr
Das ganze Jahr über sind die Inspektorinnen und Inspektoren des Guide Michelins unterwegs, um die besten Restaurants ausfindig zu machen. Wer die neuen Sterne erhält und aufgewertet wird, wird sich dieses Jahr in Frankfurt am Main am 23. Juni zeigen. Bis dahin gibt es aber monatliche Empfehlungen der Testerinnen und Tester. Die haben nun Das Philippin in Rutesheim besucht und empfehlen es mit folgenden Worten: