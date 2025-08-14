Der Teich auf dem Fellbacher Guntram-Palm-Platz ist seit Wochen leer. Die Stadt sagt, wann er wieder gefüllt wird und warum die Reparatur so lange dauert.

Es ist heiß, richtig heiß – der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung herausgegeben, und die Menschen suchen Abkühlung. Natürlich ist da jedes Nass in der Stadt gefragt – auch die Wasserfontänen auf dem Guntram-Palm-Platz in Fellbach. Ebenso ist der große Teich inmitten des Platzes beliebt, Schwimmen ist da tabu, aber man kann die Beine ins Wasser baumeln lassen. Doch der Teich ist leider mit Bauzäunen abgeschirmt und seit einigen Wochen leer. Wann kann es da wieder „Wasser marsch“ heißen?

Das Becken bekommt auch eine Anlage zur Sauerstoffanreicherung

„Das leere Wasserbecken ist in der Tat sehr ärgerlich“, teilt die städtische Pressesprecherin Sabine Laartz auf Nachfrage mit. Das Becken sei aufgrund eines technischen Defekts Anfang Juni „leer gelaufen“. Die Anlage sei daraufhin abgesperrt worden. Der Bauzaun sollte verhindern, dass sich Kinder in und am leeren Becken verletzten. Die Reparatur des Defektes sei schnell erfolgt. Parallel sei der Leerstand dazu genutzt worden, um das Becken mit einer Sauerstoffanreicherungsanlage auszustatten. Diese Arbeiten seien eigentlich erst für den Herbst vorgesehen, um das Wasserbecken im Sommer auf jeden Fall in Betrieb zu halten.

Durch Steinwürfe war die Technik des Teichs schwer beschädigt

„Bei der Installation der Anlage fiel auf, dass die Technik des Wasserbeckens durch Steinwürfe schwer beschädigt worden war. Bewusst wurden anscheinend die Steine aus dem Becken – trotz Bauzaun – für Würfe auf die technischen Anlagen genutzt“, teilt das Presseamt mit. Die Folge: Die Technik sei stark in Mitleidenschaft gezogen worden, und ohne funktionierende Technik konnte das Becken nicht gefüllt werden.

„Dieser Vandalismus hat die Inbetriebnahme deutlich verzögert“, so Laartz. Die erforderlichen Ersatzteile seien zwar sofort bestellt worden, hätten aber leider längere Lieferfristen gehabt. Diese Zeit sei dann auch genutzt worden, um die groben Steine im Becken gegen kleinere Kiesel auszutauschen. Mit dieser Maßnahme will die Stadtverwaltung künftig weitere Zerstörungen dieser Art verhindern.

Nach Aussage der beauftragten Firma werde die Technik in der kommenden Woche instandgesetzt, danach kann das Becken wieder gefüllt werden.

Der Vandalismus hat die Reparatur verzögert und deutlich verteuert

Durch die mutwillige Zerstörung hat sich eine einfache Reparatur leider in ein größeres und kostspieligeres Vorhaben entwickelt, macht das Presseamt deutlich. Auch im Hotelpark sei immer wieder Vandalismus zu beklagen. So würden beispielsweise auch Pflastersteine aus den Wegen gelöst und ins Wasser geworfen oder für Wurfübungen genutzt. Dies führe nicht nur zu Zerstörungen und Stilllegungen, sondern gefährde auch Passanten.