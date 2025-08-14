Der Teich auf dem Fellbacher Guntram-Palm-Platz ist seit Wochen leer. Die Stadt sagt, wann er wieder gefüllt wird und warum die Reparatur so lange dauert.
14.08.2025 - 15:00 Uhr
Es ist heiß, richtig heiß – der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung herausgegeben, und die Menschen suchen Abkühlung. Natürlich ist da jedes Nass in der Stadt gefragt – auch die Wasserfontänen auf dem Guntram-Palm-Platz in Fellbach. Ebenso ist der große Teich inmitten des Platzes beliebt, Schwimmen ist da tabu, aber man kann die Beine ins Wasser baumeln lassen. Doch der Teich ist leider mit Bauzäunen abgeschirmt und seit einigen Wochen leer. Wann kann es da wieder „Wasser marsch“ heißen?