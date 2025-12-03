Gustav-Werner-Schule Stuttgart: Marode und viel zu wenig Platz – „uns geht die Luft aus“

Petra Corvaglia kann die Tränen nicht zurückhalten. Wenn es um ihren Sohn geht, werde sie schnell emotional, sagt sie entschuldigend und wischt sich über die Augen. Als Mutter eines behinderten Kindes habe sie schon so viele schlechte Erfahrungen machen müssen. An der Gustav-Werner-Schule habe sie zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ihr Kind so angenommen werde, wie es ist. Das war vor sechs Jahren, seitdem habe ihr Sohn enorme Fortschritte gemacht. „Ich bin so dankbar, dass er hier sein kann“, sagt Petra Corvaglia, die auch die Vorsitzende des Elternbeirats ist.