Gute Nachrichten zu Neujahr Die Schönbuchbahn rollt an – teilweise
Seit Ende Oktober fahren auf der Strecke zwischen Böblingen und Dettenhausen Busse. Nun soll es am 7. Januar wieder losgehen auf der Schiene – zumindest teilweise.
Das ist eine gute Nachricht zum Beginn des neuen Jahres: Die Schönbuchbahn geht von Mittwoch, 7. Januar, an teilweise wieder in Betrieb. Das meldet das Landratsamt Böblingen. Zu den Stoßzeiten nehme die Bahn den Betrieb wieder auf; parallel werde aber weiterhin der Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten.