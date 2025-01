Seit 30 Jahren ist das „Vegi“ in der Stuttgarter Steinstraße ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmende, Promis und hungrige Gäste. Wir entlocken Betriebsleiter Leonard Schwalenberg die spannendsten und skurrilsten Geschichten aus dem nächtlichen Vegi.

Laureta Nrecaj 31.01.2025 - 14:33 Uhr

Nicht alle guten Geschichten entstehen in Bars oder Clubs – manche beginnen in einem kleinen Laden in der Steinstraße, nahe dem Hans-im-Glück-Brunnen. Seit 30 Jahren lockt das „Vegi“ mit dem Duft von Falafel, warmen Gewürzen und hausgemachten Soßen Nachtschwärmende an, damals noch unter dem Namen „Vegi Voodoo King“. Was einst 1995 als Pioniersprojekt der vegetarischen und veganen Küche in Stuttgart begann, ist heute weit mehr als nur ein Imbiss: ein Stück Stadtgeschichte, ein Treffpunkt und manchmal sogar ein kleiner Club.