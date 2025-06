Das Duo Attico hält das Stuttgarter Ausgehpublikum seit 2023 mit seinen Day Partys an wechselnden Off-Locations in Atem. Wir haben sie anlässlich ihrer nahenden Party getroffen.

Sie stecken hinter den Stuttgarter Day Raves mit Giraffe, von denen dieses Wochenende wieder einer an den Wagenhallen stattfinden wird: Max und Lion, die Erfinder der Attico-Partyreihe. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Max Brauneck und Lion Baur sich kennengelernt haben, vier Jahre um genau zu sein. „Lion war Prakti und ich Azubi bei Chimperator“, erinnert sich Max ans Jahr 2021 zurück.