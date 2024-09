Von grantigen Taxifahrern und dem Reiz am Voyeurismus

Brezeln, Bier und intime Momente zwischen Publikum und Autor:innen. Die Lesereihe „Zwischenmiete“ feiert Birthday Night. Für uns haben die Kuratorinnen aus dem Nähkästchen geplaudert: von grantigen Taxifahrern und dem Reiz am Voyeurismus.

Swantje Kubillus 13.09.2024 - 16:30 Uhr

Seit mittlerweile zehn Jahren treffen sich zwischen Sitzkissen, Brezeln und Bier einmal im Monat Menschen irgendwo in einer fremden WG in Stuttgart, um neuer Literatur zu lauschen. An diesem Wochenende feiert die Lesereihe des Literaturhauses „Zwischenmiete“ Birthday Night und wartet mit gleich drei Autorinnen auf: Zu Gast sind Ruth-Maria Thomas, Olga Hohmann und Lilli Polansky, die jeweils aus ihren Debutromanen lesen.