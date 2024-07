Der neue Wertstoffhof im Leonberger Gewerbegebiet Hertich stößt auf positive Resonanz. Das liegt auch am ausreichenden Platz.

Ute Jenschur 24.07.2024 - 10:49 Uhr

Es ist der erste Tag auf dem neuen Wertstoffhof in Leonberg, Hertichstraße 79 im Industriegebiet. Was lange währt, hat endlich ein gutes Ende gefunden: einen gut erreichbaren, großen Platz mit zahlreichen Stellplätzen in der Mitte. Dass es zur Premiere noch nicht so voll ist, mag nicht nur an den verbesserten Räumlichkeiten, sondern sicher auch an den hochsommerlichen Temperaturen liegen. Aber eins ist Hofleiter Roland Müller bereits am ersten Tag klar, „alles ist besser geworden, und es gibt erstmals in Leonberg ein Verschenkhäusle“.