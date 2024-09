Die wohl kleinste Weingärtner-Genossenschaft Baden-Württembergs ist in Stuttgart zu finden: Steilwerk nennen sich die Rohracker Genossen, weil ihr Wein in wirklichen Weinbergen wächst. Unsere Testerin Kathrin Haasis finden einen Roten der kleinen Kooperative großartig.

Kathrin Haasis 13.09.2024 - 17:52 Uhr

Der Mensch liebt Superlative. Wörter wie beste, größte, teuerste, reichste, schlimmste in die Überschrift gepackt – und schon wird der Artikel zum Klickhit im Internet. Schließlich will jeder wissen, wo es die besten Bratkartoffeln gibt, wer der reichste Stuttgarter ist und den teuersten Champagner trinkt, wo es das größte Schnitzel zum günstigsten Preis gibt. Eine Ausnahme bei den Superlativen gibt es allerdings: Die Mengenangabe „kleinste“ führt nicht automatisch zu großer Aufmerksamkeit, was in der Natur der Sache liegt, weil winzige Dinge oft übersehen werden. Dieser Meinung sind jedenfalls die Rohracker Genossen, die vor geraumer Zeit in einem Brief monierten, dass fälschlicherweise die Rotenberger Kollegen in einem Artikel von mir als kleinste Stuttgarter Genossenschaft bezeichnet worden seien. Wenn dies so wäre, wäre es ein riesiger Fehler, was eigentlich unmöglich ist!