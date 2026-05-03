Die Liebe hat ihn nach Württemberg verschlagen: Der US-Amerikaner Nicholas Pratt hat In Weinstadt ein Weingut gegründet.
Gerade häufen sich aus der Weinbranche eher die schlechten Schlagzeilen. Zum Beispiel dass an der Saar mit dem Weingut von Hövel sogar ein renommierter VDP-Betrieb schließen musste. Deshalb ist es höchste Zeit für gute Nachrichten! Bei solchen Startbedingungen klingt die Geschichte von Nicholas Pratt noch viel unglaublicher. Der US-Amerikaner zog erst vor zwei Jahren ins Remstal und bewirtschaftet bereits rund 2,2 Hektar an Rebfläche. Auf „offene Arme“ sei er in Weinstadt gestoßen, berichtet der 43-Jährige, denn viele Wengerter hätten keinen Nachfolger mehr. Auch seinen Keller hat er von einem älteren Kollegen bekommen. „Die Zeiten sind schwierig“, räumt er ein, „aber ich gebe das Beste, was ich geben kann.“