Weil Jörg Seher nicht nur Zigaretten und Zeitungen verkaufen wollte, legte er sich noch einen Weinberg zu. Sein Trollinger Rosé ist wie für Plieningen gemacht.

Kathrin Haasis 15.05.2025 - 07:00 Uhr

Bei Tabak Seher staunen die Kunden immer wieder. „Dass es so etwas noch gibt, ist schön“, sagen diejenigen, die zum ersten Mal in dem Kiosk im Stuttgarter Stadtteil Plieningen einkaufen. Zwar sind Spätis an allen Ecken und Enden aufgetaucht, die moderne Version der traditionellen Zigaretten- und Zeitschriftenläden. Aber keiner hat eine Geschichte und ein Sortiment wie die Sehers. Im ehemaligen Stall des ehemaligen Bauernhofs befindet sich das Geschäft, das es nur deshalb gibt, weil der Opa Zigarren rauchte. Wenn schon für ihn immer aufwendig die Glimmstängel eingekauft werden mussten, warum nicht gleich für den Rest vom Dorf auch, dachte sich die Schwiegertochter und startete den Handel mit einer Kiste Zigarren und einer Stange HB. Es wurde ein Familienbetrieb daraus, Lotto und Zeitschriften kamen dazu, und der im Ort entstandene Zigarrenclub wollte mit Whisky versorgt werden. Der Sohn gab seinen Beruf als Werkzeugmacher auf und spezialisierte sich auf feine Spirituosen. Er bietet Whisky-Tastings an, seine Mutter steht noch immer hinter der Kasse, die Bewertungen im Internet für Tabak Seher sind top. „Die Leute lieben das Familiäre“, sagt Jörg Seher.