Ein wunderbarer Geheimtipp ist dieses kleine Museum. Im Wohnhaus von Adolf Hölzel gibt es nun auch einen passenden Tropfen.

Michael Weier 10.06.2025 - 12:54 Uhr

Wenn mich früher jemand nach dem wichtigsten Stuttgarter Künstler gefragt hat, habe ich Otto Dix gesagt. Zu meiner Verteidigung sei gesagt: Ich bin ja für Wein zuständig und nicht für Kunst. Und von Otto Dix hängt immerhin die bedeutendste Sammlung im Kunstmuseum. Mir wären spontan auch Namen wie Willi Baumeister und Oskar Schlemmer eingefallen, selbst ein Laie wie ich besucht gelegentlich die Staatsgalerie. Dort trifft der Besucher auch auf den Name Adolf Hölzel, beeindruckt haben mich vor allem seine Fenster, auch wenn die an einem eher weniger prominenten Platz im Museum zu sehen sind. Von Otto Dix habe ich mir am Bodensee sogar das Wohnhaus angeschaut, das ist eine Außenstelle vom Stuttgarter Kunstmuseum und ein absolut beeindruckendes Gesamtkunstwerk. Ein Ort, an dem Banausen die Kunst über die persönliche Ebene vermittelt wird.