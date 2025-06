Bei den Ambergers in Winnenden haben die Vorfahren dafür gesorgt, dass die Familie ein Weingut gründete.

Kathrin Haasis 26.06.2025 - 13:26 Uhr

Trotz aller Mühsal im Weinberg, dem Binden, Schneiden und Spritzen, der Arbeit im Keller und der zunehmenden Absatzprobleme: Dem Weinbau haftet nach wie vor ein idyllisches, fast schon romantisches Image an. Das verklärte Bild liegt vermutlich an der Arbeit in der Natur, aber vor allem an den schönen Fotos, die die Weingüter und Genossenschaften zur Vermarktung ihres Produktes veröffentlichen. Darauf stapfen harmonisch lächelnde Familien durch die Reben, stoßen glückliche Menschen bei geselligen Festen miteinander an, glitzert der Neckar im Sonnenschein oder strahlt der Wengerter in seiner Steillage. Die Realität sieht manchmal anders aus, ab und an regnet es zum Beispiel – trotzdem gibt es anscheinend keinen schöneren Beruf.