Das neue Haus für die Touristen am Stuttgarter Marktplatz lockt auch unseren Weinkolumnisten Michael Weier. Der ein spannendes neues Mini-Weingut entdeckt hat.
Beim Breitling am Marktplatz habe ich schon in den Achtzigern eingekauft. Über das glitzernde Jackett mit den Schulterpolstern decken wir den Mantel des Schweigens. Aber logisch, dass ich voller Neugier in den neuen i-Punkt im ehemaligen Modegeschäft marschiert bin. Ein schickes Schaufenster der Stadt! Besonders gefällt mir die Wand gleich rechts neben dem Eingang; dort zeigen die Tourismus-Experten, dass Stuttgart mehr zu bieten hat als Porsche und Mercedes, nämlich ein vielfältiges Angebot aus den Weinbergen rings um den Kessel. Hier gibt’s Wein von sämtlichen Erzeugern aus Stuttgart.