Die Vintage Winery ist Geschichte! Sebastian Schiller hat seinem Betrieb in Stuttgart-Rohracker einen neuen Namen gegeben, um seine Weiterentwicklung widerzuspiegeln.
29.08.2025 - 13:03 Uhr
Stuttgart Zwei Hauen über Kreuz, ein englischer Name: Was Sebastian Schiller vor mehr als zehn Jahren ziemlich cool fand, hat er mittlerweile hinter sich gelassen: Die Vintage Winery, die er 2013 mittels Crowd Funding in dem Jahr gründete, als er auch zum Jungwinzer des Jahres gekürt wurde, gibt es in dieser Form nicht mehr. „Ich habe mich weiterentwickelt“, lautet seine Erklärung. Am englischen Namen stieß er sich, an den martialischen Symbolen außerdem. Statt modern oder trendig soll sein Betrieb vielmehr nach Tradition klingen. Stuttgart