Mit einem Verkaufswagen tuckert der Bönnigheimer Winzer Heinz Kölle bis nach Dänemark, um seine Tropfen zu verkaufen. Mit einer Weinstube wird die Kundschaft daheim bedient.
Der große Durst der Württemberger bereitet den Weingütern noch so manches Problem. Erstens geht er bekanntermaßen wie überall auf der Welt stark zurück und zweitens hat er dafür gesorgt, dass die heimischen Winzer nur langsam nach neuen Verkaufsstrategien Ausschau hielten. „Was macht ihr denn hier?“, wurde Heinz Kölle am Anfang oft gefragt. Von Köln über Bielefeld bis nach Dänemark reist der Bönnigheimer Weinküfer mit seinem Verkaufswagen und schenkt auf Weinfesten, Messen und anderen Veranstaltungen seine Tropfen aus. An die Pfälzer und Rheinhessen waren die Besucher gewohnt, die mussten schon viel früher schauen, wo sie ihre Weine an den Mann und die Frau bringen konnten.