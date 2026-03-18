Die Verbundenheit der Region mit dem VfB Stuttgart zeigt sich bei einer Weinflasche. Mit der Offensive der Fellbacher Weingärtner geht’s nun zum Rückspiel nach Porto!
Die Natur zwingt den Hobbywinzer in diesen Tagen in den Weinberg, quasi auf den letzten Drücker. Der Rebschnitt muss nun gemacht werden, also habe ich am Donnerstag letzte Hand angelegt und noch rechtzeitig meine Arbeit erledigt. Bei solchen Tätigkeiten geht einem immer allerhand durch den Kopf. Und immer wieder schweift der Blick vom Rotenberg über das Neckartal und zeigt die Stadt in all ihren Facetten. Kessel. Gaskessel. Müllverbrennung. Mercedestern. Museum. Die Industrie. Und natürlich das Stadion! Deshalb habe ich mir auch fast in den Finger geschnitten: Plötzlich hallte ein tiefer Lärmpegel in die Richtung der Rebstöcke. Heimspiel gegen Porto, das Stadion rückte am Donnerstag an seine Anrainer heran.