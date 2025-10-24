Der Marketingexperte Eliah Werner schwimmt gegen den Strom: Seine Young Poets-Linie verkauft sich blendend. Dazu zählt „Fifty Shades of Graubrgndr“ aus Württemberg .
Ein weißes Etikett, große schwarze Buchstaben und ein paar Konsonanten weglassen: Diese Strategie scheint schon zu reichen, um im Supermarktregal herauszustechen. Während viele Winzer und Genossenschaften unter Absatzschwierigkeiten leiden, vermeldet Eliah Werner jedenfalls ein zweistelliges Wachstum. Seine Marke Young Poets konnte im vergangenen Jahr um 40 Prozent zulegen, aus einem Hobby ist seit 2019 ein beeindruckender Nebenerwerb geworden. Eliah Werner versteht eben das Geschäft – also den Lebensmitteleinzelhandel. Er arbeitete viele Jahre im Marketing für Procter & Gamble, ist mittlerweile Vice President Brand für den Autovermieter Sixt. Zum Wein kam er nach seinem Masterabschluss in Boston, als er mit dem Auto die Westküste entlang fuhr und viele Weingüter besuchte: Weil die US-Winzer innovativer und progressiver sind, langweilte ihn nach der Rückkehr das Weinregal im deutschen Supermarkt.