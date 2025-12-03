Beim „Wild Brut“ vom Weingut Dopff passt alles: der Crémant d’Alsace schmeckt hervorragend, hat einen guten Preis und ist rein historisch betrachtet ein Württemberger.
Im Weinbau geht Württemberg weit über seine Grenzen hinaus. Zum Beispiel mit der Qualität, wie der Deutsche Rotweinpreis jüngst wieder zeigte. Oder mit Exporten in alle Welt. Dann mit Weinmachern, die fast überall vertreten sind. Und nun auch historisch betrachtet. Als mir kürzlich ein hervorragender Crémant unterkam, war ich erst leicht verzweifelt: Reichen allein partnerstädtische Verbindungen aus, um ihn in dieser eigentlich Württembergern vorbehaltenen Kolumne unterzubringen? Im Archiv stieß ich auf eine bessere Begründung: Riquewihr gehörte einst zu Württemberg! Die Gemeinde im Oberelsass wurde 1324, als es Reichenweier hieß, von den Grafen von Horburg an ihren Onkel, den Grafen Ulrich X. von Württemberg, verkauft. Ludwig XIV. stellte die Dörfer 1680 eigenmächtig wieder unter französische Oberhoheit, rechtlich fiel das Gebiet erst 1796 an Frankreich zurück.