Gymnasien in Stuttgart: Wie gut sind die Schulen auf das neue G9 vorbereitet?

Mitte September geht es los. Dann starten an den Gymnasien in Baden-Württemberg die ersten beiden Jahrgänge mit dem neuen G9. Und zwar mit den Kindern, die im Herbst in die fünfte und sechste Klasse kommen. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hatte stets betont, dass das neue neunjährige Gymnasium nicht einfach ein gestrecktes G8 werden soll, in dem vor allem die Mädchen und Jungen in der Unter- und Mittelstufe weniger Wochenstunden und damit weniger Nachmittagsunterricht haben. Viel mehr soll es dank verschiedener Innovationen zeitgemäßer werden.