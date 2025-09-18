Eigentlich hätten die Sanierung der Sportstätte in Bernhausen längst fertig sein sollen, doch es gab erneut einen Wasserschaden. Das hat Folgen.
Am Elisabeth-Selbert-Gymnasium (ESG) in Bernhausen, der größten Schule in Filderstadt, hat das Schuljahr mit einer schlechten Nachricht begonnen: Die vierteilige Sporthalle ist bis auf Weiteres gesperrt. Der Grund ist eine Sanierung, die eigentlich längst hätte abgeschlossen sein sollen. Ein Schaden am Dach besteht schon lang. Bereits im Juli 2023 hat es in die Sporthalle reingeregnet. Das Hochbauamt gab das im Sommer 2024 in einer Sitzung des Technischen Ausschusses bekannt und sprach seinerzeit von einer Undichtigkeiten in der Dachhaut. Konsequenz: An einem Wochenende mit starkem Regen drang eine größere Menge Wasser in die Sporthalle ein, die zu allem Überfluss erst am Montagmorgen entdeckt wurde. Da war die Feuchtigkeit schon über die Bodenhülsen in den Sportbodenaufbau gesickert. Der wurde aufgeweicht und so stark beschädigt, dass er nun erneuert werden muss. Die schadhafte Stelle des Daches war seither provisorisch abgedichtet gewesen.