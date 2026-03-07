Gymnasium in Sielmingen: Auch bei der neuen Schulleiterin steht die Bürotür immer offen

Eine Girlande aus Papierherzchen ist quer durch den Raum gespannt. Sie ist ein Geschenk, das Nicole Reed zum Einstand erhalten hat. Eine achte Klasse hat sie gebastelt, jedes Kind hat auf einem Herz handschriftlich einen kleinen Gruß hinterlassen. „Tatsächlich fühle ich mich hier sehr willkommen“, sagt sie. Nicole Reed ist die neue Schulleiterin des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) in Sielmingen. Am 23. Februar hatte sie ihren ersten Arbeitstag, und die Woche ging direkt turbulent los: Elterninformationstag, Tag der offenen Tür, Podiumsdiskussion zur Landtagswahl. Viel Action für die Neue, „aber im Nachhinein hat sich das als großartig herausgestellt, weil ich so gleich die ganze Schulgemeinschaft kennen gelernt habe“.