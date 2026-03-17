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„Gymnastik International“ Erstmals Mia-Sophie-Lietke-Preis in Schmiden vergeben

„Gymnastik International“: Erstmals Mia-Sophie-Lietke-Preis in Schmiden vergeben
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Mia Sophie Lietke (†) starb am 16. November 2023 im Alter von 16 Jahren. Foto: DTB

Erstmals wurde beim Traditionsturnier „Gymnastik International“ in Schmiden der Mia-Sophie-Lietke-Ehrenpreis vergeben.

Die Begeisterung für die sportliche Leistung bei „Gymnastik International“ in Schmiden war groß. Doch am Sonntag gab es abseits der Wettkampffläche einen Moment, der alle in der Sporthalle besonders berührte. Zum ersten Mal wurde im Rahmen des Traditionsturniers der Mia-Sophie-Lietke-Ehrenpreis verliehen im Andenken an die Gymnastin, die am 16. November 2023 im Alter von 16 Jahren sehr plötzlich und unerwartet verstorben war.

 

Mia Sophie Lietke wurde in Ulm geboren, wo sie mit der Rhythmischen Sportgymnastik begann und von Magdalena Brzeska trainiert wurde. Später zog die Familie nach Berlin. Im Januar 2023 kam die 15-Jährige an den Bundesstützpunkt nach Schmiden, wohnte im angegliederten Internat und besuchte das benachbarte GSG.

Idee von Uta-Susanne Müller

Die Idee, einen Mia-Sophie-Lietke-Preis zu verleihen, hatte Uta-Susanne Müller, Vorsitzende des Technischen Komitees Rhythmische Sportgymnastik im Deutschen Turner-Bund. Erstmals wurde der Preis im Februar 2024 im Rahmen eines internationalen Turniers in Berlin überreicht. Künftig soll er immer zweimal im Jahr vergeben werden: im Februar in Berlin und im März bei „Gymnastik International“ in Schmiden.

Preis für die beste Artistik-Note bei den Juniorinnen

Die Stimme von Hallensprecher Thomas Schütte zitterte bei der Premiere und der Verkündung, dass der Mia-Sophie-Lietke-Preis für die „beste Artistik-Note bei den Juniorinnen“ an Melissa Diete vom TSV Schmiden geht. „Es war ein sehr emotionaler Moment“, sagte Claudia Vögele, Lehrerin am Gustav-Stresemann-Gymnasium und Abteilungsleiterin Sportkoordination für alle Kaderathletinnen und -athleten. „Ihre Mutter hat die Verleihung im Livestream verfolgt“, sagte Claudia Vögele, die engen Kontakt zur Familie der Verstorbenen hält. Im nächsten Jahr will Nicole Lietke nach Schmiden kommen und den Ehrenpreis persönlich überreichen.

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