Das Vogelgrippe-Virus kursiert aktuell unter Nutz- und Wildtieren weltweit. Neue Fälle im US-Bundesstaat Colorado verdeutlichen, dass Menschen sich ebenso anstecken können.

dpa 16.07.2024 - 11:53 Uhr

Atlanta - In den USA sind weitere Vogelgrippe-Fälle bei Menschen nachgewiesen worden. Vier neue Infektionen hätten sich am vergangenen Freitag im Bundesstaat Colorado bestätigt, meldete die US-Gesundheitsbehörde CDC. Bei einem weiteren mutmaßlich positiven Fall stehe das abschließende Testergebnis noch aus. Bei allen Betroffenen handele es sich Landwirtschaftsarbeiter, die bei der Beseitigung von Tieren in einer Geflügelfarm geholfen hätten, in der das H5N1-Virus ausgebrochen war.