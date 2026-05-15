Kriege, gesellschaftliche Spaltung, wirtschaftliche Schieflage: Vieles beschäftigt gerade die Menschen. Auf dem Katholikentag in Würzburg jedoch wird Zuversicht bemüht.
15.05.2026 - 04:45 Uhr
Würzburg - Die Zeiten sind rau. Aber man könnte das an diesem Nachmittag in Würzburg glatt vergessen. Die Sonne kommt raus, die Menschen mit ihren Katholikentag-Schals um den Hals oder an den Rücksäcken gebunden flanieren durch die malerische Innenstadt. Es ist ein Katholikentag im katholischen Stammland, in Unterfranken am Main, wo die Volkskirche und die Verbandsarbeit noch vergleichsweise lebendig sind, wo der barocke Glanz der Kirchen und Klöster besonders schön leuchtet.