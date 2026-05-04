Habo Bottwar SG Jan Diller zum letzten Mal an der Seitenlinie - „Dem Handball bleibe ich treu“
Am Sonntagabend steht Jan Diller nach drei Jahren bei der Habo Bottwar SG zum letzten Mal an der Seitenlinie des Verbandsligisten.
Am Sonntagabend steht Jan Diller nach drei Jahren bei der Habo Bottwar SG zum letzten Mal an der Seitenlinie des Verbandsligisten.
Drei Jahre betreute Jan Diller die Männer der Habo Bottwar SG. Jetzt will sich der 34-Jährige vorerst auf seine Aufgabe als Landestrainer im Verband konzentrieren.