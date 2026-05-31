Immer mehr Kliniken sind vom Cyberangriff auf den Abrechnungsdienstleister Unimed betroffen. Der Landesdatenschutzbeauftragte ist alarmiert. Die Politik hält sich indes zurück.
31.05.2026 - 11:45 Uhr
Vom Cyberangriff auf einen Klinik-Dienstleister könnten deutlich mehr Patientinnen und Patienten aus dem Südwesten betroffen sein als bisher angenommen. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg hat von 17 Krankenhäusern „Datenpannenmeldungen“ erhalten. „Wenn Gesundheitsdaten und andere sensible Daten wie Zahlungsdaten in die Hände von Kriminellen gelangen, dann gehen wir von einem hohen Risiko aus“, erklärte ein Sprecher grundsätzlich.