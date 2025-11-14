Die Volkshochschule Ulm sucht nach einem bizarren Online-Angriff Hilfe. Auch in einer Gemeinde am Bodensee waren zuvor pornografische und rechtsextreme Inhalte aufgetaucht.

red/dpa/lsw 14.11.2025 - 15:18 Uhr

Nach einem Hackerangriff auf eine Videokonferenz erstattet die Volkshochschule in Ulm zunächst keine Anzeige. Man habe Kontakt aufgenommen zur Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (Landkreis Konstanz), die im Juli ähnliches erlebt hatte. Die Staatsanwaltschaft in Ulm war für eine Anfrage zunächst nicht erreichbar.