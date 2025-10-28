Häfnerhaslach Zoff um Weideland: Naturschutz und Landwirtschaft prallen aufeinander
Das Land Baden-Württemberg macht einem Landwirt sein neu gekauftes Grundstück streitig – es geht um den Naturschutz. Doch der Landwirt wehrt sich dagegen.
Wenn im strömenden Regen rund 30 Menschen auf einer Viehweide im beschaulichen Sachsenheimer Teilort Häfnerhaslach stehen und sich die Köpfe heiß reden, dann muss es um etwas Wichtiges gehen. Mit dabei waren Landtagsmitglieder, Vertreter des Landratsamts, des Finanzministeriums, des Landwirtschaftsministeriums und des Regierungspräsidiums Stuttgart sowie eine Handvoll Landwirte.