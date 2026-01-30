Fettleibigkeit erhöht das Risiko für viele chronische Erkrankungen enorm. Unter diesem Gesichtspunkt besonders bedenklich: In den USA ist der Anteil fettleibiger Erwachsener seit 1990 von 19 auf 42,5 Prozent gestiegen. Besonders stark betroffen sind der Mittlere Westen und der Süden.
Die Zahl der Menschen mit Adipositas oder starkem Übergewicht steigt in einem rasante Tempo. Weltweit waren nach einer Studie 2022 mehr als eine Milliarde Menschen betroffen. Der Anteil der stark Übergewichtigen an der Bevölkerung habe sich seit 1990 mehr als verdoppelt, unter Heranwachsenden zwischen 5 und 19 Jahren sogar vervierfacht, berichtet die Fachzeitschrift „The Lancet“.