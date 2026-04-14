Die Konsumstimmung in Deutschland ist schlecht. Trotzdem steckt der Sportartikelhändler Decathlon viel Geld in neue Geschäfte.
14.04.2026 - 07:22 Uhr
Der Sportartikelhändler Decathlon baut sein Filialnetz in Deutschland kräftig aus - und beschleunigt so auch sein Wachstum. In einem herausfordernden Marktumfeld habe man den Gesamtumsatz auf gut 1,27 Milliarden Euro steigern können, teilte das Unternehmen in Plochingen bei Stuttgart mit. Dies entspricht demnach einem Plus von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2024 war das Unternehmen um 2,1 Prozent gewachsen.