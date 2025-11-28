Was sagen eigentlich die Händler zu den Vorschlägen der Oberbürgermeister im Rahmen der umstrittenen „Stadtbild“-Debatte? Wie kann aus ihrer Sicht der Einzelhandel erhalten werden?
Bei der „Stadtbild“-Debatte haben sich drei Oberbürgermeister mit Vorschlägen zu Wort gemeldet, die die Innenstädte nach ihrer Meinung wieder attraktiver machen könnten: Boris Palmer (Tübingen, parteilos), Matthias Klopfer (Esslingen, SPD) und Richard Arnold (Schwäbisch Gmünd, CDU) nennen in einem Gastbeitrag der Wochenzeitung „Die Zeit“ viele Gründe für „Angsträume“. Sie nennen folgende Punkte als Ursache: „Finanzielle Überforderung der Kommunen, zerfallende Infrastruktur, der Rückzug des Einzelhandels, die Vereinzelung in einer Gesellschaft, die sich immer weniger im Analogen begegnet.“ Der Einzelhandel nimmt dabei eine entscheidende Rolle für ein lebenswertes Stadtbild ein.